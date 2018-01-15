В Краснодарском крае загорелся цех по производству пластиковых пакетов
В Краснодарском крае горит цех по выпуску пластиковых пакетов. Суммарная площадь распространения огня достигла 600 «квадратов», отмечается в сообщении работников регионального МЧС.
Как сообщил источник в составе экстренных служб Краснодарского края, в поселении Григорьевское воспламенилась кровля одноэтажного строения.
«На текущий момент суммарная площадь пожара достигает 600 кв. м. В 10:40 этому пожару присвоили III ранг опасности», — отмечает источник.
Уточняется, что площадь одноэтажного деревянного строения составляет 40х15 м. Пожар тушили 45 человек при помощи 14 единиц спецтехники.
Как сообщил источник в составе экстренных служб Краснодарского края, в поселении Григорьевское воспламенилась кровля одноэтажного строения.
«На текущий момент суммарная площадь пожара достигает 600 кв. м. В 10:40 этому пожару присвоили III ранг опасности», — отмечает источник.
Уточняется, что площадь одноэтажного деревянного строения составляет 40х15 м. Пожар тушили 45 человек при помощи 14 единиц спецтехники.
Автор: Валерий Антонов