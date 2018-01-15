Эксперты предсказали биткоину падение до 10 тысяч долларов
Эксперты предсказали набирающему популярность биткоину резкое падение в цене. Скорее всего, курс достигнет рекордного за последнее время минимума в десять тысяч долларов. Выводы основаны на сделках, заключенных инвесторами во время биржевых торгов.
15 января, утром, стоимость биткоина в среднем опустилась до 13 500 долларов. Биржи торговали криптовалютой по разному: Bitfinex – 13 600 долларов, OKEx – 13 490 долларов. Резкое падение произошло после воскресного роста до 14 500 долларов. Эксперты считают, что курс существующих электронных валют продолжит падение.
Ethereum сейчас торгуется по 1 350 долларов (-2%), Bitcoin Cash – 2 550 долларов (-4,1%), Ripple – 1860 долларов (-4,1%). Скорее всего, на курс влияет запрет на работу криптовалютных бирж, введенный в Южной Корее.
15 января, утром, стоимость биткоина в среднем опустилась до 13 500 долларов. Биржи торговали криптовалютой по разному: Bitfinex – 13 600 долларов, OKEx – 13 490 долларов. Резкое падение произошло после воскресного роста до 14 500 долларов. Эксперты считают, что курс существующих электронных валют продолжит падение.
Ethereum сейчас торгуется по 1 350 долларов (-2%), Bitcoin Cash – 2 550 долларов (-4,1%), Ripple – 1860 долларов (-4,1%). Скорее всего, на курс влияет запрет на работу криптовалютных бирж, введенный в Южной Корее.
Автор: Джанабилова Татьяна П