Анонсирована VR-игра Awakening, управление в которой осуществляется силой мысли
Разработчики в рамках стартапа Naurable анонсировали VR-игру, управление которой будет осуществляться посредством силы мысли. Гейм и аппаратное обеспечение должны выйти в течение нынешнего года.
Разработчики предложат пользователем гейм со специальным интерфейсом, а также устройство, осуществляющее работу с гарнитурами виртуальной реальности. Последнее способно считывать электроэнцефалограмму головного мозга юзера. Как только устройство получает сигналы, то управление игрой осуществляется силой мысли в VR-приложении.
Игра получит название Awakening, она предложит геймерам перевоплотиться в ребенка, запертого в секретной лаборатории. Как только фокусируется внимание на объекте, интерфейс начинает считывать активность мозга и передать приложению сигнал.
В Naurable заявили, что первые образцы нейроинтерфейса для гарнитур виртуальной реальности поступят в открытую продажу в 2018 году. Стоимость таких устройств пока не обнародована.
Разработчики предложат пользователем гейм со специальным интерфейсом, а также устройство, осуществляющее работу с гарнитурами виртуальной реальности. Последнее способно считывать электроэнцефалограмму головного мозга юзера. Как только устройство получает сигналы, то управление игрой осуществляется силой мысли в VR-приложении.
Игра получит название Awakening, она предложит геймерам перевоплотиться в ребенка, запертого в секретной лаборатории. Как только фокусируется внимание на объекте, интерфейс начинает считывать активность мозга и передать приложению сигнал.
В Naurable заявили, что первые образцы нейроинтерфейса для гарнитур виртуальной реальности поступят в открытую продажу в 2018 году. Стоимость таких устройств пока не обнародована.
Автор: Валерия Орлова