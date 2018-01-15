В Перми число пострадавших во время драки на ножах в школе возросло до 15 человек
В Перми число пострадавших во время утренней драки на ножах в школе возросло до 15 человек. Информация об инциденте, произошедшем на улице Крупской, уточняется и обновляется.
Сообщается, двое подростков, выясняющих отношения на ножах, напали на школу после вмешательства в их конфликт педагогов. 16-летний ученик и одна из учительниц находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, но прогнозов не дают. Злоумышленники задержаны и в участке дают показания. Полицейские выяснили, что один из зачинщиков драки состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Сообщается, двое подростков, выясняющих отношения на ножах, напали на школу после вмешательства в их конфликт педагогов. 16-летний ученик и одна из учительниц находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, но прогнозов не дают. Злоумышленники задержаны и в участке дают показания. Полицейские выяснили, что один из зачинщиков драки состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Автор: Джанабилова Татьяна П