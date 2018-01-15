В Сети появились первые фотографии нового смартфона HTC U12
В Сети обнародованы первые фотографии нового смартфона HTC U12. Автором публикации стал разработчик чехлов для устройства.
На просторах Сети уже можно увидеть изображения аксессуаров пока не поступившего в продажу гаджета HTC U12. На фото можно заметить и сам девайс со всех сторон, поэтому у пользователей и экспертов появился шанс как увидеть внешний вид новинки. Так, предполагается, что смартфон выйдет на рынок с четырьмя камерами и практически безрамочным экраном.
На снимках можно видеть большой дисплей HTC U12, соотношение сторон которого составило 18:9. Производитель наделил смартфон сканером отпечатков пальцев, присутствующем в клавише под дисплеем. Как и фронтальная, так и основная камеры, будут двойным. Остальные технические параметры мобильного устройства станут известны после официальной презентации.
Компания НТС обновила рекорд убытков за последние 13 лет. В декабре прошедшего года производитель заработал 136 миллионов долларов, а это на треть ниже, чем в ноябре и на 37% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года. В прошлом году компания заработала 2,1 миллиарда долларов.
На просторах Сети уже можно увидеть изображения аксессуаров пока не поступившего в продажу гаджета HTC U12. На фото можно заметить и сам девайс со всех сторон, поэтому у пользователей и экспертов появился шанс как увидеть внешний вид новинки. Так, предполагается, что смартфон выйдет на рынок с четырьмя камерами и практически безрамочным экраном.
На снимках можно видеть большой дисплей HTC U12, соотношение сторон которого составило 18:9. Производитель наделил смартфон сканером отпечатков пальцев, присутствующем в клавише под дисплеем. Как и фронтальная, так и основная камеры, будут двойным. Остальные технические параметры мобильного устройства станут известны после официальной презентации.
Компания НТС обновила рекорд убытков за последние 13 лет. В декабре прошедшего года производитель заработал 136 миллионов долларов, а это на треть ниже, чем в ноябре и на 37% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года. В прошлом году компания заработала 2,1 миллиарда долларов.
Автор: Валерия Орлова