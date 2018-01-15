Сегодня «Википедии» исполнилось 17 лет
Сегодня порталу «Википедия» исполнилось 17 лет со дня основания. Онлайн-энциклопедия входит в ТОП-10 самых посещаемых вебсайтов во всем мире и признана как наиболее полный справочник из существовавших когда-либо.
Статьи для портала пишутся добровольцами на различных языках. В то же время любой пользователь, увидевший недостаток в информации либо ошибку, способен отредактировать материал. Соответственно, знания всех людей распространяются более широко, становясь достоянием общественности. Прародителем «Википедии» принято считать «Нупедию». Последний проект создавался на английском языке с привлечением ученых. Его создатели впоследствии открыли и «Википедию».
Само слово «Вики» на гавайском значит «быстро». В мае 2001-го на портале запустили несколько языковых разделов, в числе которых оказался и русский. На сегодня онлайн-энциклопедия представлена на свыше 260 языковых разделах. Оценивать достоверность статьи приходится самим авторам. Для этого на каждой странице имеется раздел с комментариями, где ведется обсуждение. Одним из ключевых моментов является указание на источник информации.
Статьи для портала пишутся добровольцами на различных языках. В то же время любой пользователь, увидевший недостаток в информации либо ошибку, способен отредактировать материал. Соответственно, знания всех людей распространяются более широко, становясь достоянием общественности. Прародителем «Википедии» принято считать «Нупедию». Последний проект создавался на английском языке с привлечением ученых. Его создатели впоследствии открыли и «Википедию».
Само слово «Вики» на гавайском значит «быстро». В мае 2001-го на портале запустили несколько языковых разделов, в числе которых оказался и русский. На сегодня онлайн-энциклопедия представлена на свыше 260 языковых разделах. Оценивать достоверность статьи приходится самим авторам. Для этого на каждой странице имеется раздел с комментариями, где ведется обсуждение. Одним из ключевых моментов является указание на источник информации.
Автор: Валерий Антонов