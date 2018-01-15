В Ленинградской области трое несовершеннолетних погибли в ДТП
В Ленинградской области 3-е несовершеннолетних погибли в ДТП. Возбуждено уголовное дело.
Авария, унесшая 3 жизни, случилась в 4:30 утра 14 января в Приозерском р-не на дороге Санкт-Петербург – Сортавала - Петрозаводск.
Машиной Volkswagen Passat управлял парень 16-ти лет. Подросток не смог удержать управление, его вынесло с дороги на обочину и произошло столкновение с деревом. В авто ехало еще двое молодых людей: парень 15-ти лет и девушка 16-ти лет.
Трое друзей погибли мгновенно. Как показало расследование, у юного водителя не было водительских прав. Идёт расследование по статье 264 ч.5 УК РФ.
Авария, унесшая 3 жизни, случилась в 4:30 утра 14 января в Приозерском р-не на дороге Санкт-Петербург – Сортавала - Петрозаводск.
Машиной Volkswagen Passat управлял парень 16-ти лет. Подросток не смог удержать управление, его вынесло с дороги на обочину и произошло столкновение с деревом. В авто ехало еще двое молодых людей: парень 15-ти лет и девушка 16-ти лет.
Трое друзей погибли мгновенно. Как показало расследование, у юного водителя не было водительских прав. Идёт расследование по статье 264 ч.5 УК РФ.
Автор: Страхова Дарья