Госдума РФ связала удорожание автомобилей с утилизационным сбором
В этом году стоимость автомобилей на рынке России вырастет в среднем на 17%. Основной причиной станет рост утилизационного сбора. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
Лысаков подтвердил, что цены на транспортные средства резко возрастут. 17% - это только прогнозируемая цифра, возможно, процент окажется выше. Причин, влияющих на ценообразование, несколько: рост акцизов, инфляция и индексация утилизационного сбора.
«Сейчас правительство России решает, на какой процент проиндексировать разовый платеж, взимаемый при покупке автомобиля. Законопроект готов, но парламентарии еще не вынесли по нему решение. К сожалению, в отличие от всего мира, в РФ деньги от утилизационного сбора уходят на общие цели, а это не совсем правильный подход», - рассказал Лысаков.
Ранее в России выросли штрафы за тонировку.
Лысаков подтвердил, что цены на транспортные средства резко возрастут. 17% - это только прогнозируемая цифра, возможно, процент окажется выше. Причин, влияющих на ценообразование, несколько: рост акцизов, инфляция и индексация утилизационного сбора.
«Сейчас правительство России решает, на какой процент проиндексировать разовый платеж, взимаемый при покупке автомобиля. Законопроект готов, но парламентарии еще не вынесли по нему решение. К сожалению, в отличие от всего мира, в РФ деньги от утилизационного сбора уходят на общие цели, а это не совсем правильный подход», - рассказал Лысаков.
Ранее в России выросли штрафы за тонировку.
Автор: Джанабилова Татьяна П