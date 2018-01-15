СМИ: Здравоохранение Англии находится в критическом состоянии
Эксперты отмечают, что ещё система здравоохранения Британии считалась одной из лучших во всём мире, её ставили в пример США и России. Отмечено, что британцев лечат бесплатно, но в настоящее время в системе возникли серьёзные проблемы.
Государственная служба здравоохранения Великобритании испытывает нелегкие системные трудности, их традиционно возглавляют так называемые «зимние кризисы». Речь идёт о пике простудных заболеваний (ОРЗ) на фоне эпидемии гриппа. Региональные поликлиники, приёмные покои местных больниц и отделений «скорой помощи» не способны справится с увеличивающимся количеством пациентов. Люди вынуждены часами ждать своей очереди. Особо отмечено, что кризис 2017-2018 годов бьёт рекорды, сообщается, что больницы страны переполнены с осени прошедшего года.
В связи со сложившейся ситуаций медработники вынуждены отменять плановые посещения на дому хронических больных. Врачи проводят операции в наиболее экстренных случаях, лишь остро нуждающимся в них. Десятки тысяч операций отложены на неопределённый срок, это связано с нехваткой персонала и мест в клиниках.
Государственная служба здравоохранения Великобритании испытывает нелегкие системные трудности, их традиционно возглавляют так называемые «зимние кризисы». Речь идёт о пике простудных заболеваний (ОРЗ) на фоне эпидемии гриппа. Региональные поликлиники, приёмные покои местных больниц и отделений «скорой помощи» не способны справится с увеличивающимся количеством пациентов. Люди вынуждены часами ждать своей очереди. Особо отмечено, что кризис 2017-2018 годов бьёт рекорды, сообщается, что больницы страны переполнены с осени прошедшего года.
В связи со сложившейся ситуаций медработники вынуждены отменять плановые посещения на дому хронических больных. Врачи проводят операции в наиболее экстренных случаях, лишь остро нуждающимся в них. Десятки тысяч операций отложены на неопределённый срок, это связано с нехваткой персонала и мест в клиниках.
Автор: Семен Зайцев