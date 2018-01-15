В Ирландии женщина обручилась с призраком пирата
Жительница Ирландии не побоялась обручиться с призраком пирата. По словам 45-летней женщины, ее избранник скончался еще в XVIII веке. Свою историю ирландка рассказала журналистам зарубежного издания Metro.
По словам женщины, призрак может включать и выключать свет, радио, двигать предметы. Избранника жительницы Ирландии зовут Джек, у него темные волосы и кожа.
Как считает ирландка, возлюбленных свела общая любовь к атрибутике пиратов, ведь она подрабатывает аниматором, и ей часто приходится перевоплощаться в Джека Воробья. Сначала женщина была не готова начинать серьёзные отношения с призраком, но, по ее словам, он был очень настойчивым. Теперь жительница Ирландии заявляет, что никогда не чувствовала такую близость даже от первого мужа, от которого родила пятеро детей.
Женщину не устраивали просто отношения с Джеком, потому что она хотела выйти замуж. «Всё же, если я собираюсь долго быть с кем-то, я имею право на брак», - заявила она.
Церемония так называемого бракосочетания была проведена на лодке в нейтральных водах, поскольку в Ирландии жительнице отказали в заключении брака. На свадьбе был медиум, чтобы у Джека появилась возможность произнести клятву. Отмечается, что семья поддержала женщину в ее решении.
По словам женщины, призрак может включать и выключать свет, радио, двигать предметы. Избранника жительницы Ирландии зовут Джек, у него темные волосы и кожа.
Как считает ирландка, возлюбленных свела общая любовь к атрибутике пиратов, ведь она подрабатывает аниматором, и ей часто приходится перевоплощаться в Джека Воробья. Сначала женщина была не готова начинать серьёзные отношения с призраком, но, по ее словам, он был очень настойчивым. Теперь жительница Ирландии заявляет, что никогда не чувствовала такую близость даже от первого мужа, от которого родила пятеро детей.
Женщину не устраивали просто отношения с Джеком, потому что она хотела выйти замуж. «Всё же, если я собираюсь долго быть с кем-то, я имею право на брак», - заявила она.
Церемония так называемого бракосочетания была проведена на лодке в нейтральных водах, поскольку в Ирландии жительнице отказали в заключении брака. На свадьбе был медиум, чтобы у Джека появилась возможность произнести клятву. Отмечается, что семья поддержала женщину в ее решении.
Автор: Валерия Орлова