Власти Канады запретили гражданам есть химпрепараты для стиральных машин
Власти Канады представили необычный запрет. Гражданам не позволяется использовать как пищу содержимое стиральных машин. Соответствующая шутка набирает популярность еще с 2015 года, однако теперь фото с капсулами для бытовой техники, имеющими некоторое сходство с конфетами, распространяются значительно быстрее.
Мемы заметили представители Минздрава Канады, которые предупредили сограждан относительно опасности подобных экспериментов.
«Вы знаете, насколько опасным может оказаться поедание капсул для стиральных машин?» — указывается на странице официального аккаунта Twitter канадского Министерства здравоохранения.
Все шутки о съедобности подобных препаратов привели к тому, что несколько человек действительно решили их попробовать. Вследствие этого скончались не менее 10 человек. Медики подчеркнули, что это особенно негативно может отразиться на детях, которые не увидят иронии в шутках про «идеальные блюда для свидания».
Мемы заметили представители Минздрава Канады, которые предупредили сограждан относительно опасности подобных экспериментов.
«Вы знаете, насколько опасным может оказаться поедание капсул для стиральных машин?» — указывается на странице официального аккаунта Twitter канадского Министерства здравоохранения.
Все шутки о съедобности подобных препаратов привели к тому, что несколько человек действительно решили их попробовать. Вследствие этого скончались не менее 10 человек. Медики подчеркнули, что это особенно негативно может отразиться на детях, которые не увидят иронии в шутках про «идеальные блюда для свидания».
Автор: Валерий Антонов