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exclusive / Общество

Власти Канады запретили гражданам есть химпрепараты для стиральных машин
Власти Канады представили необычный запрет. Гражданам не позволяется использовать как пищу содержимое стиральных машин. Соответствующая шутка набирает популярность еще с 2015 года, однако теперь фото с капсулами для бытовой техники, имеющими некоторое сходство с конфетами, распространяются значительно быстрее.

Власти Канады запретили гражданам есть химпрепараты для стиральных машин


Мемы заметили представители Минздрава Канады, которые предупредили сограждан относительно опасности подобных экспериментов.

«Вы знаете, насколько опасным может оказаться поедание капсул для стиральных машин?» — указывается на странице официального аккаунта Twitter канадского Министерства здравоохранения.

Власти Канады запретили гражданам есть химпрепараты для стиральных машин


Все шутки о съедобности подобных препаратов привели к тому, что несколько человек действительно решили их попробовать. Вследствие этого скончались не менее 10 человек. Медики подчеркнули, что это особенно негативно может отразиться на детях, которые не увидят иронии в шутках про «идеальные блюда для свидания».
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:16
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