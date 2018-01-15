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Восьмой эпизод «Звездных войн» стал самым кассовым фильмом 2017 года
Фантастическая киносага «Звездные войны 8: Последние джедаи» вошла в десятку самых кассовых проектов за всю истории мирового кинематографа. На прошедших выходных сборы восьмого эпизода картины превысили 1,264 миллиарда долларов.

Восьмой эпизод «Звездных войн» стал самым кассовым фильмом 2017 года


Эта цифра позволила фильму вытеснить из ТОП-10 сказку «Красавица и чудовище». Отмечается, что лента «Звездные войны 8: Последние джедаи» стала самым кассовым проектом на территории США.

От девятой позиции, которая досталось мультфильму «Холодное сердце», киносагу отделяли несколько миллионов долларов. Эксперты не сомневаются в том, что через несколько дней восьмой эпизод «Звездных войн» продвинется вперед.



Сборы киносаги могли быть значительно выше, если бы создателям удалось удивить своей работой китайских зрителей. На территории КНР кинопроект с треском провалился, заработав за первую неделю проката 34 миллиона долларов. Местные критики назвали восьмой эпизод «Звездных войн» «насилием над мозгом».
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:32
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