Восьмой эпизод «Звездных войн» стал самым кассовым фильмом 2017 года
Фантастическая киносага «Звездные войны 8: Последние джедаи» вошла в десятку самых кассовых проектов за всю истории мирового кинематографа. На прошедших выходных сборы восьмого эпизода картины превысили 1,264 миллиарда долларов.
Эта цифра позволила фильму вытеснить из ТОП-10 сказку «Красавица и чудовище». Отмечается, что лента «Звездные войны 8: Последние джедаи» стала самым кассовым проектом на территории США.
От девятой позиции, которая досталось мультфильму «Холодное сердце», киносагу отделяли несколько миллионов долларов. Эксперты не сомневаются в том, что через несколько дней восьмой эпизод «Звездных войн» продвинется вперед.
Сборы киносаги могли быть значительно выше, если бы создателям удалось удивить своей работой китайских зрителей. На территории КНР кинопроект с треском провалился, заработав за первую неделю проката 34 миллиона долларов. Местные критики назвали восьмой эпизод «Звездных войн» «насилием над мозгом».
Эта цифра позволила фильму вытеснить из ТОП-10 сказку «Красавица и чудовище». Отмечается, что лента «Звездные войны 8: Последние джедаи» стала самым кассовым проектом на территории США.
От девятой позиции, которая досталось мультфильму «Холодное сердце», киносагу отделяли несколько миллионов долларов. Эксперты не сомневаются в том, что через несколько дней восьмой эпизод «Звездных войн» продвинется вперед.
Сборы киносаги могли быть значительно выше, если бы создателям удалось удивить своей работой китайских зрителей. На территории КНР кинопроект с треском провалился, заработав за первую неделю проката 34 миллиона долларов. Местные критики назвали восьмой эпизод «Звездных войн» «насилием над мозгом».
Автор: Валерия Орлова