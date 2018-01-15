Плющенко: надо идти в министры спорта
Знаменитый фигурист и мнокократный чемпион мира и европы Евгений Плющенко заявил, что был бы не против стать министром спорта.
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что на данном этапе это заявление можно расценивать как шутку, но в обозримом будущем он готов себя проявить в качестве спортивного функционера и чиновника.
Евгений Плющенко вне спортивной карьеры избирался в 2007 году в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был телеведущим проекта «Звезды на льду», а также вместе с певцом Димой Биланом в 2008 году представлял Россию на песенном конкурсе «Евровидение», на котором их номер завоевал первое место. В 2017 году Плющенко объявил о завершении активной спортивной карьеры и начал тренерскую деятельность.
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что на данном этапе это заявление можно расценивать как шутку, но в обозримом будущем он готов себя проявить в качестве спортивного функционера и чиновника.
Евгений Плющенко вне спортивной карьеры избирался в 2007 году в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был телеведущим проекта «Звезды на льду», а также вместе с певцом Димой Биланом в 2008 году представлял Россию на песенном конкурсе «Евровидение», на котором их номер завоевал первое место. В 2017 году Плющенко объявил о завершении активной спортивной карьеры и начал тренерскую деятельность.
Автор: Гундерин Сергей