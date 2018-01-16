Фильм «Джуманджи: Зов джунглей» возглавил ТОП-5 самых кассовых фильмов в США
Продолжение фильма «Джуманджи: Зов джунглей» возглавило ТОП самых кассовых фильмов в США. За выходные лента о настольной игре заработала 27 млн долларов.
«Джуманджи» с актером Дуэйном «Скалой» Джонсом возглавила рейтинг в начале января, но за это время ни один из ее конкурентов даже близко не смог приблизиться к первой строчке. Disney потратил на съемки 90 млн долларов и за четыре недели проката «отбил» 666,2 млн долларов.
На втором месте по сборам оказалась лента о репортерах, борющихся за право первыми рассекретить правительственную гостайну. С начала показа «Секретное досье» Стивена Спилберга заработало 18,6 млн долларов. Триллер «Пассажир» с показателем в 13,4 млн долларов замыкает тройку лидеров. Последние два места уверенно заняли «Астрал 4: Последний ключ» (12,1 млн долларов) и мюзикл «Величайший шоумен» (11,8 млн долларов).
Стоит отметить, что в российском прокате лидирует драма «Движение вверх».
«Джуманджи» с актером Дуэйном «Скалой» Джонсом возглавила рейтинг в начале января, но за это время ни один из ее конкурентов даже близко не смог приблизиться к первой строчке. Disney потратил на съемки 90 млн долларов и за четыре недели проката «отбил» 666,2 млн долларов.
На втором месте по сборам оказалась лента о репортерах, борющихся за право первыми рассекретить правительственную гостайну. С начала показа «Секретное досье» Стивена Спилберга заработало 18,6 млн долларов. Триллер «Пассажир» с показателем в 13,4 млн долларов замыкает тройку лидеров. Последние два места уверенно заняли «Астрал 4: Последний ключ» (12,1 млн долларов) и мюзикл «Величайший шоумен» (11,8 млн долларов).
Стоит отметить, что в российском прокате лидирует драма «Движение вверх».
Автор: Джанабилова Татьяна П