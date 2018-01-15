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У безработного москвича украли 850 тыс. долларов
13 января в полицию обратился мужчина с заявлением о краже. По словам безработного москвича, у него украли приблизительно 850 тыс. долларов.

У безработного москвича украли 850 тыс. долларов


В правоохранительные органы поступило заявление от жителя г. Москвы 1962 г. р., в котором говорится о том, что из его частной квартиры пропала большая сумма денег в разных валютах, эквивалентом 850 тыс. долларов. При этом мужчина указал, что нигде не работает.

Следствием установлено, что 13 января неизвестный беспрепятственно проник в квартиру потерпевшего, которая находится взял деньги и исчез.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленник в розыске.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 12:42
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