У безработного москвича украли 850 тыс. долларов
13 января в полицию обратился мужчина с заявлением о краже. По словам безработного москвича, у него украли приблизительно 850 тыс. долларов.
В правоохранительные органы поступило заявление от жителя г. Москвы 1962 г. р., в котором говорится о том, что из его частной квартиры пропала большая сумма денег в разных валютах, эквивалентом 850 тыс. долларов. При этом мужчина указал, что нигде не работает.
Следствием установлено, что 13 января неизвестный беспрепятственно проник в квартиру потерпевшего, которая находится взял деньги и исчез.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленник в розыске.
В правоохранительные органы поступило заявление от жителя г. Москвы 1962 г. р., в котором говорится о том, что из его частной квартиры пропала большая сумма денег в разных валютах, эквивалентом 850 тыс. долларов. При этом мужчина указал, что нигде не работает.
Следствием установлено, что 13 января неизвестный беспрепятственно проник в квартиру потерпевшего, которая находится взял деньги и исчез.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленник в розыске.
Автор: Страхова Дарья