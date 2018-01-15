В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Державиным
15 января в Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Державиным. Траурное мероприятие проходило в Театре сатиры в 11:00. После официальной части актера «старой эпохи» захоронят на Новодевичьем кладбище.
Как рассказали граждане, присутствующие в Театре, по середине сцены установили гроб с покойным. Рядом висела большая фотография народного артиста. Проводить Державина в последний путь пришли родные, друзья и коллеги, знавшие его с 1967 года. Среди присутствующих были замечены Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур.
Ранее сообщалось, что во время последнего интервью Державин попрощался с коллегами и зрителями.
Как рассказали граждане, присутствующие в Театре, по середине сцены установили гроб с покойным. Рядом висела большая фотография народного артиста. Проводить Державина в последний путь пришли родные, друзья и коллеги, знавшие его с 1967 года. Среди присутствующих были замечены Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур.
Ранее сообщалось, что во время последнего интервью Державин попрощался с коллегами и зрителями.
Автор: Джанабилова Татьяна П