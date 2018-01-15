Toyota Land Cruiser Prado и Fortuner ставят рекорды продаж на авторынке России
Toyota Land Cruiser Prado вместе с моделью Fortuner устанавливают новые рекорды по количеству продаж в России. Японская компания представила отчет касательно объема продаж по итогам прошлого года. За это время дилеры автогиганта смогли реализовать в России 117,93 тысячи автомобилей.
В указанное число включены 23,69 тысячи единиц премиальных продуктов от лейбла Lexus, а также 94,24 авто марки Toyota. Общая доля производителя на российском авторынке достигла отметки в 7,4%. Вседорожник RAV4 оказался наиболее востребованной моделью марки у россиян. Суммарно эта модель продана в количестве 32,93 тысячи экземпляров. Бизнес-седан Toyota Camry находится на второй позиции рейтинга с показателем 28,2 тысячи единиц.
Лидерскую позицию в сегменте кроссоверов удерживает Prado с показателем 13,76 тысячи проданных авто. После выпуска рестайлинговой версии объем продаж показал рост на 14%, а за декабрь достиг отметки в 2,31 тысячи единиц, что стало рекордным показателем для линейки. Модель Toyota Fortuner, которая появилась лишь в ноябре 2017 года, приобрели 1,27 тысячи раз.
В указанное число включены 23,69 тысячи единиц премиальных продуктов от лейбла Lexus, а также 94,24 авто марки Toyota. Общая доля производителя на российском авторынке достигла отметки в 7,4%. Вседорожник RAV4 оказался наиболее востребованной моделью марки у россиян. Суммарно эта модель продана в количестве 32,93 тысячи экземпляров. Бизнес-седан Toyota Camry находится на второй позиции рейтинга с показателем 28,2 тысячи единиц.
Лидерскую позицию в сегменте кроссоверов удерживает Prado с показателем 13,76 тысячи проданных авто. После выпуска рестайлинговой версии объем продаж показал рост на 14%, а за декабрь достиг отметки в 2,31 тысячи единиц, что стало рекордным показателем для линейки. Модель Toyota Fortuner, которая появилась лишь в ноябре 2017 года, приобрели 1,27 тысячи раз.
Автор: Валерий Антонов