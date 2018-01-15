В Стокгольме прошла акция в поддержку жертв сексуальных преступлений
В Стокгольме в прошедшее воскресенье, 14 января прошла акция в поддержку жертв сексуальных преступлений. В ней приняли участие 600 человек.
Организаторами митинга выступили представители движения #metoosweden, которое образовалось прошлой осенью. Открывая манифестацию, одна из участниц заявила, что власти уделяют очень мало внимания преступлениям, совершенным на сексуальной почве.
Пришедшие на акцию требовали ужесточить местное законодательство, оказывать большую поддержку пострадавшим. Согласно данным государственного совета Швеции по профилактической борьбе с преступностью, в 2016 году было расследовано только 11% всех дел по изнасилованиям. Участие в мероприятии приняли также лидеры Левой партии, организации «Феминистская инициатива» и представители руководства Стокгольма, Партии центра, Зеленой партии, артисты.
Политики согласились, что местная полиция не обладает нужными ресурсами для борьбы с преступлениями, совершенными на сексуальной почве. По их словам, для решения данной проблемы нужно изменить отношение к ней в обществе. Отмечается, что акция прошла спокойно.
Организаторами митинга выступили представители движения #metoosweden, которое образовалось прошлой осенью. Открывая манифестацию, одна из участниц заявила, что власти уделяют очень мало внимания преступлениям, совершенным на сексуальной почве.
Пришедшие на акцию требовали ужесточить местное законодательство, оказывать большую поддержку пострадавшим. Согласно данным государственного совета Швеции по профилактической борьбе с преступностью, в 2016 году было расследовано только 11% всех дел по изнасилованиям. Участие в мероприятии приняли также лидеры Левой партии, организации «Феминистская инициатива» и представители руководства Стокгольма, Партии центра, Зеленой партии, артисты.
Политики согласились, что местная полиция не обладает нужными ресурсами для борьбы с преступлениями, совершенными на сексуальной почве. По их словам, для решения данной проблемы нужно изменить отношение к ней в обществе. Отмечается, что акция прошла спокойно.
Автор: Валерия Орлова