Певица Слава показала в Сети забавное видео «нападения» солнечных лучей
Популярная певица Слава показала в интернете видеоролик «забавного», как она написала, нападения солнечных лучей, сюжет звезда выложила в аккаунте Instagram. Певица делится с фанатами своими впечатлениями от отдыха за рубежом.
Во всемирной сети, в микроблоге Instagram популярной поп-певицы Славы подписчики смогли ознакомиться с забавным видеосюжетом. Артистка показала поклонникам, как на пляж «нападают» солнечные лучи. Заинтересовавший фолловеров момент был снят на камеру, когда над берегом прошло большое облако. «Пусть нападают только солнечные лучи!», - написала Слава.
Многие поклонники звезды восхитились видео, выразив жизнелюбие и позитивное отношение известной певицы ко всему происходящему вокруг. Было отмечено умение Славы находить необычное в повседневном. Фанаты попросили певицу и далее делиться своими впечатлениями и наблюдениями, отдыхая за границей.
Во всемирной сети, в микроблоге Instagram популярной поп-певицы Славы подписчики смогли ознакомиться с забавным видеосюжетом. Артистка показала поклонникам, как на пляж «нападают» солнечные лучи. Заинтересовавший фолловеров момент был снят на камеру, когда над берегом прошло большое облако. «Пусть нападают только солнечные лучи!», - написала Слава.
Многие поклонники звезды восхитились видео, выразив жизнелюбие и позитивное отношение известной певицы ко всему происходящему вокруг. Было отмечено умение Славы находить необычное в повседневном. Фанаты попросили певицу и далее делиться своими впечатлениями и наблюдениями, отдыхая за границей.
Автор: Семен Зайцев