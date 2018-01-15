В Британии подруга лидера партии UKIP назвала невесту принца Гарри Меган Маркл уродливой
В Британии подруга лидера партии UKIP Джон Марни назвала невесту принца Гарри Меган Маркл уродливой. Из-за оскорблений, высказанных 25-летней моделью в адрес королевской семьи, Генри Болтона попросили подать в отставку. Сведения предоставлены изданием Daily Mail.
Достоянием общественности стала переписка Марни с приятелем, в которой модель называет всех темнокожих людей уродливыми и прогнозирует, что Меган Маркл «запятнает честь королевской семьи».
Марни принесла извинения Маркл, заявив, что журналисты намерены вырвали определенные слова из контекста. Болтон из-за данного недоразумения не намерен лишаться должности или менять место жительства. Сегодня политик проведет брифинг. Саму любительницу «острых высказываний» временно лишили партийного билета, но рассматривается вопрос и постоянном исключении из фракции.
Ранее Миро заявила, что принц Гарри выбирал невесту по посредственной внешности.
Достоянием общественности стала переписка Марни с приятелем, в которой модель называет всех темнокожих людей уродливыми и прогнозирует, что Меган Маркл «запятнает честь королевской семьи».
Марни принесла извинения Маркл, заявив, что журналисты намерены вырвали определенные слова из контекста. Болтон из-за данного недоразумения не намерен лишаться должности или менять место жительства. Сегодня политик проведет брифинг. Саму любительницу «острых высказываний» временно лишили партийного билета, но рассматривается вопрос и постоянном исключении из фракции.
Ранее Миро заявила, что принц Гарри выбирал невесту по посредственной внешности.
Автор: Джанабилова Татьяна П