Россияне собираются судиться с Apple из-за намеренного замедления работы устройств
Несколько десяти россиян готовы судиться с компанией Apple из-за намеренного снижения скорости работы устройств, в частности iPhone. Об этом сообщают СМИ.
Юристами компаний NLF Group и Lex Borealis уже подготовлены иски от россиян, по которым они намерены добиться бесплатного устранения технических проблем или снижения цены на обслуживание. Допускается, что производителем замедляется работа устройств с целью дальнейших платных обновлений.
Отметим, что в США пользователи продукции Apple также столкнулись с подобной проблемой и заявили, что компания ведет себя неэтично и бесчестно, нарушая права потребителей.
Юристами компаний NLF Group и Lex Borealis уже подготовлены иски от россиян, по которым они намерены добиться бесплатного устранения технических проблем или снижения цены на обслуживание. Допускается, что производителем замедляется работа устройств с целью дальнейших платных обновлений.
Отметим, что в США пользователи продукции Apple также столкнулись с подобной проблемой и заявили, что компания ведет себя неэтично и бесчестно, нарушая права потребителей.
Автор: Гундерин Сергей