Керченская паромная переправа продолжит работать после запуска в эксплуатацию Крымского моста
Керченская переправа перейдет под юрисдикцию государственного предприятия "Крымские морские порты". Паромы в уменьшенном количественном составе продолжат совершать рейсы для дублирования потоков в течение 2019 и 2020 года.
Решением крымского правительства акционерное общество "Морская дирекция", осуществлявшее грузопассажирские перевозки через Керченский пролив, подлежит ликвидации. "Крымские морские порты" - государственное предприятие, которое станет новым транспортным оператором. По заявлению министерства транспорта Крыма, переправа не закончит функционировать после начала работы Крымского моста, его автомобильную часть запустят к концу года. Нынешнее число паромов будет сокращено, из шести больших пароходов станут ходить два-три, в течение 2019 и 2020 года переправа не прекратит свою деятельность.
В данное время симферопольский аэропорт и Керченская паромная переправа - основные транспортные артерии между полуостровом и материковой частью РФ.
Решением крымского правительства акционерное общество "Морская дирекция", осуществлявшее грузопассажирские перевозки через Керченский пролив, подлежит ликвидации. "Крымские морские порты" - государственное предприятие, которое станет новым транспортным оператором. По заявлению министерства транспорта Крыма, переправа не закончит функционировать после начала работы Крымского моста, его автомобильную часть запустят к концу года. Нынешнее число паромов будет сокращено, из шести больших пароходов станут ходить два-три, в течение 2019 и 2020 года переправа не прекратит свою деятельность.
В данное время симферопольский аэропорт и Керченская паромная переправа - основные транспортные артерии между полуостровом и материковой частью РФ.
Автор: Артемов Сергей