На выставке Интерполитех перезагрузят деловую программу
Осенью 2018 года в Москве пройдет XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех - 2018». В этом году организаторы заявляют о том, что существенно будет изменена деловая программа мероприятия.
«В этот раз мы решили дополнить деловую программу выставки и задействовать новые форматы, которые только начинают использовать на ведущих мировых площадках, - рассказывает представитель оргкомитета «Интерполитех» Николай Маричев. Мы хотим сделает выставку еще более интересной и привлекательной для молодых стартапов, которые работают в сфере безопасности, а также увеличить количество российских и зарубежных инвесторов на нашем мероприятии».
По его словам, также будет расширено число тематических блоков деловой программы. На сегодняшний день уже заявлены площадки по антитеррористической защите, кибербезопасности, видеонаблюдению, развитию беспилотного транспорта.
«Основная задача деловой программы - вместе с профессиональным сообществом определить те тренды и технологии в сфере безопасности, которые будут «на пике» через десять - пятнадцать лет, - отметил Маричев. Поэтому сейчас наша команда проводит опросы руководителей и сотрудников крупных российских и международных компаний, регулярные встречи с научным сообществом, чтобы составить структуру тематических блоков, в рамках которых будет проходить обсуждение».
Также, по его словам, в 2018 году символом выставки станет киногерой Данила Багров, которого в прошлом году россияне выбрали национальным супергероем страны.
Напомним, что в преддверии «Интерполитех - 2017» оргкомитет совместно с Медиасоветом КС НСБ России провел общенародное интернет-голосование за звание главного супергероя страны. При этом персонажами, которые участвовали в выборах были не реальные люди, а собирательные образы, мифические, литературные, кинематографические герои. Так например, за первое место боролись Дядя Степа, Илья Муромец, Сергей Глухарев, Штирлиц, Глеб Жеглов и Ольга Терентьева.
«В этот раз мы решили дополнить деловую программу выставки и задействовать новые форматы, которые только начинают использовать на ведущих мировых площадках, - рассказывает представитель оргкомитета «Интерполитех» Николай Маричев. Мы хотим сделает выставку еще более интересной и привлекательной для молодых стартапов, которые работают в сфере безопасности, а также увеличить количество российских и зарубежных инвесторов на нашем мероприятии».
По его словам, также будет расширено число тематических блоков деловой программы. На сегодняшний день уже заявлены площадки по антитеррористической защите, кибербезопасности, видеонаблюдению, развитию беспилотного транспорта.
«Основная задача деловой программы - вместе с профессиональным сообществом определить те тренды и технологии в сфере безопасности, которые будут «на пике» через десять - пятнадцать лет, - отметил Маричев. Поэтому сейчас наша команда проводит опросы руководителей и сотрудников крупных российских и международных компаний, регулярные встречи с научным сообществом, чтобы составить структуру тематических блоков, в рамках которых будет проходить обсуждение».
Также, по его словам, в 2018 году символом выставки станет киногерой Данила Багров, которого в прошлом году россияне выбрали национальным супергероем страны.
Напомним, что в преддверии «Интерполитех - 2017» оргкомитет совместно с Медиасоветом КС НСБ России провел общенародное интернет-голосование за звание главного супергероя страны. При этом персонажами, которые участвовали в выборах были не реальные люди, а собирательные образы, мифические, литературные, кинематографические герои. Так например, за первое место боролись Дядя Степа, Илья Муромец, Сергей Глухарев, Штирлиц, Глеб Жеглов и Ольга Терентьева.
Автор: Роман