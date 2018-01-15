В России ставка НДФЛ может увеличиться до 15%
В России ставка НДФЛ может вырасти до планки в 15%. Помимо этого, предполагается, что будут ведены акцизы на предметы роскоши, процессы софинансирования медуслуг, а также увеличение пенсионного возраста. Вероятность роста бюджета государства в счет увеличения ставок, а также ввода акциза и прочие варианты просчитывают в администрации главы государства.
К соответствующему обсуждению привлекли федеральные министерства. Наиболее вероятным методом пополнения бюджета РФ чиновники считают рост ставки НДФЛ. Андрей Белоусов, помощник президента, и Эльвира Набиулина, глава Центробанка, выступили с инициативой относительно увеличения затрат на соцсферу. На сегодня официальные прошения относительно проведения пересчета налоговых ставок со стороны президента не были зарегистрированы.
Программу бюджетного маневра в соответствии с поручением Владимира Путина готовит Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок. К 2024-му планируется нарастить объем затрат на инфраструктуру и образование на 0,8% относительно уровня 2017 года. Помимо этого, на медицинскую сферу хотят выделить на 0,7% больше ресурсов.
В Минфине и Минэкономразвития выступили с предложением «обелить» экономику, а также передавать помощь льготникам с большей адресностью. Все сэкономленные средства должны быть отправлены на сферы образования и медицины. Рост НДФЛ еще обсуждается, как и повышение пенсионного возраста.
К соответствующему обсуждению привлекли федеральные министерства. Наиболее вероятным методом пополнения бюджета РФ чиновники считают рост ставки НДФЛ. Андрей Белоусов, помощник президента, и Эльвира Набиулина, глава Центробанка, выступили с инициативой относительно увеличения затрат на соцсферу. На сегодня официальные прошения относительно проведения пересчета налоговых ставок со стороны президента не были зарегистрированы.
Программу бюджетного маневра в соответствии с поручением Владимира Путина готовит Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок. К 2024-му планируется нарастить объем затрат на инфраструктуру и образование на 0,8% относительно уровня 2017 года. Помимо этого, на медицинскую сферу хотят выделить на 0,7% больше ресурсов.
В Минфине и Минэкономразвития выступили с предложением «обелить» экономику, а также передавать помощь льготникам с большей адресностью. Все сэкономленные средства должны быть отправлены на сферы образования и медицины. Рост НДФЛ еще обсуждается, как и повышение пенсионного возраста.
Автор: Валерий Антонов