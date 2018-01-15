Renault выпустит бюджетный компактный кроссовер на платформе CMF-A
Renault намерена выпустить компактный кроссовер, относящийся к бюджетному сегменту. На обновление платформы CMF-A и запуск производства компания направит 400 млн долларов.
Сообщается, что новый автомобиль будет построен на той же архитектуре, что и популярный в Индии хэтчбек Renault Kwid. Автомобиль будет отнесен к классу SUV, новинка позволит производителю расширить свое присутствие на перспективном индийском рынке. Издание Livemint сообщает, что речь идет не только о выпуске нового бюджетного кроссовера, но и о доработке существующей платформы. Отмечено, что длина автомобиля не превысит 4 метров. Производство кроссовера предполагается начать в 2019 году в Индии.
В настоящее время кроме хэтчбека Kwid выпускается кросс-хэтч на платформе CMF-A, автомобиль пользуется большим спросом на рынке страны. Эксперты не исключают, что перспективный бюджетный кроссовер займёт ведущее место в линейке компактных моделей французского производителя.
Сообщается, что новый автомобиль будет построен на той же архитектуре, что и популярный в Индии хэтчбек Renault Kwid. Автомобиль будет отнесен к классу SUV, новинка позволит производителю расширить свое присутствие на перспективном индийском рынке. Издание Livemint сообщает, что речь идет не только о выпуске нового бюджетного кроссовера, но и о доработке существующей платформы. Отмечено, что длина автомобиля не превысит 4 метров. Производство кроссовера предполагается начать в 2019 году в Индии.
В настоящее время кроме хэтчбека Kwid выпускается кросс-хэтч на платформе CMF-A, автомобиль пользуется большим спросом на рынке страны. Эксперты не исключают, что перспективный бюджетный кроссовер займёт ведущее место в линейке компактных моделей французского производителя.
Автор: Семен Зайцев