Прокат фильма о паралимпийцах «Со дна вершин» заполучил господдержку от Путина
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил оказать господдержку фильму о паралимпийцах «Со дна вершин». Обязанными обеспечить это назначены Владимир Мединский и Андрей Малышев.
Данное решение было принято после встречи с инвалидами и профессиональными сообществами, а также представителями общественных организаций, и передано на выполнение главе Минкульта и руководителю Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. Доклад о детальном обеспечении личного поручения Владимира Путина ожидается до 1 февраля.
В конце прошлого года глава Российской Федерации пообещала посмотреть фильм, посвященный паралимпийцам, под названием «Со дна вершин».
Ранее сообщалось, что кинокартина частично финансируется государством, но один из продюсеров Руслан Витрянюк попросил поддержку и на сам прокат в кинотеатрах страны. Выход фильма «Со дна вершин» будет приурочен к началу Паралимпиады и появится на экранах 1 марта.
Данное решение было принято после встречи с инвалидами и профессиональными сообществами, а также представителями общественных организаций, и передано на выполнение главе Минкульта и руководителю Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. Доклад о детальном обеспечении личного поручения Владимира Путина ожидается до 1 февраля.
В конце прошлого года глава Российской Федерации пообещала посмотреть фильм, посвященный паралимпийцам, под названием «Со дна вершин».
Ранее сообщалось, что кинокартина частично финансируется государством, но один из продюсеров Руслан Витрянюк попросил поддержку и на сам прокат в кинотеатрах страны. Выход фильма «Со дна вершин» будет приурочен к началу Паралимпиады и появится на экранах 1 марта.
Автор: Самохина Виктория