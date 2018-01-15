В Туве археолог нашел скифские сокровища
Археолог из Университета Берна нашел древний курган царя скифов. Предполагается, что находка полна артефактами и ценными открытиями для науки.
Джино Каспари, археолог из Швейцарии, нашел местонахождение древнего курагана царя скифов. Находка располагается в Республике Тыве. Результат получен благодаря тщательному изучению фотографий курганов в долине Уюк, сделанных со спутников. Сотрудники Эрмитажа, а также РАН, согласны, что действительно в этом месте может находиться курган, находки которого будут очень важными и ценными для науки.
Гробница хранилась на протяжении 3000 лет. Она позволит изучить период, про который ученым известно немного. Речь идет о периоде смены бронзового века железным, когда племена впервые начали кочевать.
Радует археологов и то, что гробница дошла до нас в хорошем состоянии, так как окружает ее болото и вечная мерзлота. Джино Каспари надеется на большое количество артефактов, среди которых ожидает увидеть войлочные экспонаты, резные предметы из дерева, элементы одежды, оружие, украшения и золото скифов.
Джино Каспари, археолог из Швейцарии, нашел местонахождение древнего курагана царя скифов. Находка располагается в Республике Тыве. Результат получен благодаря тщательному изучению фотографий курганов в долине Уюк, сделанных со спутников. Сотрудники Эрмитажа, а также РАН, согласны, что действительно в этом месте может находиться курган, находки которого будут очень важными и ценными для науки.
Гробница хранилась на протяжении 3000 лет. Она позволит изучить период, про который ученым известно немного. Речь идет о периоде смены бронзового века железным, когда племена впервые начали кочевать.
Радует археологов и то, что гробница дошла до нас в хорошем состоянии, так как окружает ее болото и вечная мерзлота. Джино Каспари надеется на большое количество артефактов, среди которых ожидает увидеть войлочные экспонаты, резные предметы из дерева, элементы одежды, оружие, украшения и золото скифов.
Автор: Страхова Дарья