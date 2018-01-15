В Китае на репетиции цирка тигр и львица попытались съесть коня
В Китае на территории цирка при репетиции тигр и львица совершили нападение на коня. Хищники не отпустили животное даже после ударов копытами и избиения дрессировщиками.
Видеозапись произошедшего была опубликована на странице в Twitter. При проведении репетиции животные чуть не задрали жертву.
Очевидцы снимали попытки дрессировщиков отогнать хищников от жертвы. Все их усилия тигр и львица проигнорировали и в течение нескольких минут пытались загрызть коня. По прошествии нескольких минут ситуацию удалось исправить. В конце видео цирковая лошадь осталась в руках людей, однако степень травм животного и состояние на текущий момент остаются неизвестными. В соцсети пользователи отреагировали на видео большим количеством негативных комментариев в адрес работников китайского цирка.
Видеозапись произошедшего была опубликована на странице в Twitter. При проведении репетиции животные чуть не задрали жертву.
Очевидцы снимали попытки дрессировщиков отогнать хищников от жертвы. Все их усилия тигр и львица проигнорировали и в течение нескольких минут пытались загрызть коня. По прошествии нескольких минут ситуацию удалось исправить. В конце видео цирковая лошадь осталась в руках людей, однако степень травм животного и состояние на текущий момент остаются неизвестными. В соцсети пользователи отреагировали на видео большим количеством негативных комментариев в адрес работников китайского цирка.
Автор: Валерий Антонов