Компания ZTE представит смартфон с поддержкой 5G в 2018 году
ZTE представит смартфон с поддержкой 5G в течении 2018 года. Сведения о новинке предоставил исполнительный директор компании Лисинь Чэн.
ZTE готова приступить к разработке смартфонов, способных поддерживать последний формат мобильной связи. Первый девайс выйдет до конца года, максимум – в начале 2019. Сначала технологию протестируют на базе телефона, позже появится планшет, обладающий аналогичными характеристиками.
После первичной апробации на рынке США, стартуют мировые продажи ZTE. Это связано с постепенным охватом сетью 5G и возможностями отдельно взятых стран.
Ранее сообщалось, что Qualcomm создала модем пятого поколения.
ZTE готова приступить к разработке смартфонов, способных поддерживать последний формат мобильной связи. Первый девайс выйдет до конца года, максимум – в начале 2019. Сначала технологию протестируют на базе телефона, позже появится планшет, обладающий аналогичными характеристиками.
После первичной апробации на рынке США, стартуют мировые продажи ZTE. Это связано с постепенным охватом сетью 5G и возможностями отдельно взятых стран.
Ранее сообщалось, что Qualcomm создала модем пятого поколения.
Автор: Джанабилова Татьяна П