В Москве возле продуктового магазина мужчина получил ножевые ранения
В Москве 13 января в районе Нагатинской набережной мужчина-товаровед был ранен острым предметом в область живота. Бездомный гражданин, подозреваемый в преступлении, на следующее утро задержан полицией.
По рассказам очевидцев, инцидент произошел около продуктового магазина вечером 13 января. К мужчине, который работает товароведом этого магазина подошла компания из трех агрессивных граждан. Между ними вспыхнула словесная перепалка, переросшая в потасовку, после которой 25-летний сотрудник торговой точки с ножевыми ранениями в области живота был госпитализирован, а неизвестным удалось скрыться.
Утром 14 января полиция арестовала бездомного гражданина 1983 года рождения, подозреваемого в совершении нападения с применением холодного оружия.
По рассказам очевидцев, инцидент произошел около продуктового магазина вечером 13 января. К мужчине, который работает товароведом этого магазина подошла компания из трех агрессивных граждан. Между ними вспыхнула словесная перепалка, переросшая в потасовку, после которой 25-летний сотрудник торговой точки с ножевыми ранениями в области живота был госпитализирован, а неизвестным удалось скрыться.
Утром 14 января полиция арестовала бездомного гражданина 1983 года рождения, подозреваемого в совершении нападения с применением холодного оружия.
Автор: Артемов Сергей