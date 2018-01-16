В новую версию WhatsApp добавят функцию мгновенного переключения на видеосвязь
Стала известна новая функция, которую внедрят в модифицированное приложение WhatsApp. Разработчики занимаются созданием механизма переключения в режиме звонка. В частности, когда пользователи стали общаться при помощи голоса, у них появится возможность перейти в режим видеосвязи без прерывания вызова.
Эта функция может использоваться, начиная с бета-версии приложения под индексом 2.18.4 для смартфонов на Android. Переключение из голосового в видеорежим для одного из пользователей возможно при активации кнопки в виде камеры. После этого абонент на дисплее увидит оповещение с предложением включить другой формат общения. В случае отказа связь будет сохраняться, но дальше разговор пройдет в том же режиме.
Эта функция может использоваться, начиная с бета-версии приложения под индексом 2.18.4 для смартфонов на Android. Переключение из голосового в видеорежим для одного из пользователей возможно при активации кнопки в виде камеры. После этого абонент на дисплее увидит оповещение с предложением включить другой формат общения. В случае отказа связь будет сохраняться, но дальше разговор пройдет в том же режиме.
Автор: Валерий Антонов