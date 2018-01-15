Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Происшествия

Под Волгоградом горели 16 вагонов с серой
На железнодорожной станции Разгуляевка под Волгоградом горели 16 вагонов товарного поезда с серой. Пресс-представитель ПривЖД сообщил о задымлении груза, ЧП было оперативно ликвидировано.

Под Волгоградом горели 16 вагонов с серой


На территории Городищенского района Волгоградской области 14 января, предположительно в 18:50 (по местному времени), на станции Разгуляевка произошло возгорание груза в 16 товарных вагонах. Было выяснено, что в них находится сера. Для предупреждения возможных негативных последствий состав был оперативно перебазирован на станцию Гумрак, возгорание тушил пожарный поезд, прибывший со станции Максима Горького. Пресс-представитель регионального отделения ПривЖД отметил, что ЧП на работу транспорта не повлияло. В ведомстве поручились за экологическую безопасность произошедшего. Задымление ликвидировано, пострадавших нет, сообщил представитель Волгоградского филиала Приволжской железной дороги, движение поездов, следующих через станцию Гумрак, не прерывалось.

Были проведены замеры в атмосфере, они показали, что превышение вредных веществ находится в норме, угрозы гражданскому населению нет. В областном управлении МЧС отметили, что тушение товарного состава было проведено пожарными расчетами.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:36
Читайте также
Загрузка...
Жители Франции потребовали от России погасить
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
Политолог: Участие избирателей в выборах
В России ставка НДФЛ может увеличиться до 15%
Керченская паромная переправа продолжит работать
Власти Канады запретили гражданам есть
Эксперты предсказали биткоину падение до 10 тысяч
В России начался эксперимент по маркировке
На выставке Интерполитех перезагрузят деловую
Плющенко: надо идти в министры спорта
Лавров: заявления США в рамках Иранской ядерной
Минтранс РФ: Делами о нарушениях использования
Добавление комментария
Последние новости
15.01, 15:38 Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила
15.01, 15:33 Сергей Лазарев в Майами посетил концерт Comedy Woman
15.01, 15:33 Под Астраханью один подросток погиб при наезде пьяного
15.01, 15:29 Эксперты: Самым ожидаемым научным событием 2018 года
15.01, 15:25 Елена Ваенга покорила поклонников фотографией из архива
15.01, 15:21 Учёные: Кишечные бактерии способны контролировать
15.01, 15:17 У экс-жены Мела Гибсона нашли опухоль мозга
15.01, 15:13 В РФ подорожают с 1 февраля все комплектации кроссовера
15.01, 15:09 ОГИБДД: В Подольске массовое ДТП произошло на Южном
15.01, 15:02 Жители Франции потребовали от России погасить списанные
15.01, 14:58 В Оксфорде тестирую вакцину, которая будет бороться со
15.01, 14:53 В США два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире
15.01, 14:50 В Воронеже недалеко от жилого дома обнаружили тело
15.01, 14:45 В Москве возле продуктового магазина мужчина получил
15.01, 14:43 В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
15.01, 14:40 СМИ: Здравоохранение Англии находится в критическом
15.01, 14:35 Ученые: К Земле стремительно приближается опасный
15.01, 14:30 Алексей Воробьев начал встречаться с новой девушкой
15.01, 14:28 Политолог: Участие избирателей в выборах заставляет
15.01, 14:25 В Туве археолог нашел скифские сокровища
Новости партнеров