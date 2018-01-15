Под Волгоградом горели 16 вагонов с серой
На железнодорожной станции Разгуляевка под Волгоградом горели 16 вагонов товарного поезда с серой. Пресс-представитель ПривЖД сообщил о задымлении груза, ЧП было оперативно ликвидировано.
На территории Городищенского района Волгоградской области 14 января, предположительно в 18:50 (по местному времени), на станции Разгуляевка произошло возгорание груза в 16 товарных вагонах. Было выяснено, что в них находится сера. Для предупреждения возможных негативных последствий состав был оперативно перебазирован на станцию Гумрак, возгорание тушил пожарный поезд, прибывший со станции Максима Горького. Пресс-представитель регионального отделения ПривЖД отметил, что ЧП на работу транспорта не повлияло. В ведомстве поручились за экологическую безопасность произошедшего. Задымление ликвидировано, пострадавших нет, сообщил представитель Волгоградского филиала Приволжской железной дороги, движение поездов, следующих через станцию Гумрак, не прерывалось.
Были проведены замеры в атмосфере, они показали, что превышение вредных веществ находится в норме, угрозы гражданскому населению нет. В областном управлении МЧС отметили, что тушение товарного состава было проведено пожарными расчетами.
На территории Городищенского района Волгоградской области 14 января, предположительно в 18:50 (по местному времени), на станции Разгуляевка произошло возгорание груза в 16 товарных вагонах. Было выяснено, что в них находится сера. Для предупреждения возможных негативных последствий состав был оперативно перебазирован на станцию Гумрак, возгорание тушил пожарный поезд, прибывший со станции Максима Горького. Пресс-представитель регионального отделения ПривЖД отметил, что ЧП на работу транспорта не повлияло. В ведомстве поручились за экологическую безопасность произошедшего. Задымление ликвидировано, пострадавших нет, сообщил представитель Волгоградского филиала Приволжской железной дороги, движение поездов, следующих через станцию Гумрак, не прерывалось.
Были проведены замеры в атмосфере, они показали, что превышение вредных веществ находится в норме, угрозы гражданскому населению нет. В областном управлении МЧС отметили, что тушение товарного состава было проведено пожарными расчетами.
Автор: Семен Зайцев