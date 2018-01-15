Ольга Серябкина опубликовала серию загадочных фотографий с веером
Известная исполнительница Ольга Серябкина опубликовала серию загадочных фотографий с веером. Певица отдыхает на одном из зарубежных курортов. Снимки обнародованы на странице группы SEREBRO в соцсети Instagram.
По совам Серябкиной, она не знает, как точно можно описать вдохновение. Скорее всего, оно представляет собой желание сделать что-либо с душой, когда в животе «летают» бабочки. В течение последних дней певица занимается только тем, от чего получает настоящий кайф. Она хочет что-то пробовать новое.
На отдыхе артистка отвлекалась от привычного темпа жизни, начала иначе смотреть на жизнь. Поклонники посоветовали Сербякиной отдохнуть телом и душой, ведь в Москве ее ждет как всегда очень напряженной график работы. Они отметили, что на опубликованных фотографиях певицы выглядит задумчивой, но в то же время очень красивой. За непродолжительное время публикация знаменитости с философскими размышлениями собрала огромное количество комментариев и отметок «мне нравится.
По совам Серябкиной, она не знает, как точно можно описать вдохновение. Скорее всего, оно представляет собой желание сделать что-либо с душой, когда в животе «летают» бабочки. В течение последних дней певица занимается только тем, от чего получает настоящий кайф. Она хочет что-то пробовать новое.
На отдыхе артистка отвлекалась от привычного темпа жизни, начала иначе смотреть на жизнь. Поклонники посоветовали Сербякиной отдохнуть телом и душой, ведь в Москве ее ждет как всегда очень напряженной график работы. Они отметили, что на опубликованных фотографиях певицы выглядит задумчивой, но в то же время очень красивой. За непродолжительное время публикация знаменитости с философскими размышлениями собрала огромное количество комментариев и отметок «мне нравится.
Автор: Валерия Орлова