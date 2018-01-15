Ученые: К Земле стремительно приближается опасный астероид KI-9143
Американские ученые из Вашингтонского университета рассказали, что к Земле стремительно движется опасный астероид KI-9143, сопоставимый по величине с Тунгусским метеоритом. Максимальное сближение должно произойти в начале февраля.
Астрономы подсчитали, что при падении астероида на Землю произойдет невероятно мощный взрыв, который можно сравнить с активацией 20-30 млн тонн тротила. Впервые объект заметили в 90-х годах и наблюдали за ним последние 30 лет.
Ученые считают, что при падении астероида на территорию крупного города избежать огромного количества человеческих жертв будет невозможно. Возможно, его траектория изменится после столкновения с двумя метеоритными поясами, расположенными на его пути.
Ранее сообщалось о приближении астероида-черепа.
Астрономы подсчитали, что при падении астероида на Землю произойдет невероятно мощный взрыв, который можно сравнить с активацией 20-30 млн тонн тротила. Впервые объект заметили в 90-х годах и наблюдали за ним последние 30 лет.
Ученые считают, что при падении астероида на территорию крупного города избежать огромного количества человеческих жертв будет невозможно. Возможно, его траектория изменится после столкновения с двумя метеоритными поясами, расположенными на его пути.
Ранее сообщалось о приближении астероида-черепа.
Автор: Джанабилова Татьяна П