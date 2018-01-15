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СМИ: Татьяна Догилева лечилась в психиатрической больнице
Татьяна Догилева оказалась в центре фильма от «Пятого канала» под названием «Моя правда. Татьяна Догилева», где рассказала о лечении в клинике для душевнобольных и о своей психической болезни. По словам известной актрисы, ее история призвана помочь другим людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

СМИ: Татьяна Догилева лечилась в психиатрической больнице


Эфир телепередачи о Догилевой состоялся 14 января и основывался на неизвестных фактах из жизни звезды. В частности, актриса призналась, что ее первой любовью был актер Юрий Стоянов, с которым они познакомились на экзаменах в институте. Пару захлестнул головокружительный роман. Вскоре оценки Татьяны Догилевой ухудшились, и она находилась между сложным выбором: карьера или любовь. Будущая звезда выбрала первое, и отношения дальше у пары не продвинулись. Актриса призналась, что всех последующих возлюбленных все время сравнивала со своей первой любовью.

В 48 лет Татьяна Догилева решилась на пластическую операцию лица, после которой ее абсолютно перестали узнавать. Благодаря этому она получает роль в фильме «Люба, дети и завод». Из-за трудного, практически круглосуточного, графика на съемочной площадке дочь-подросток все время устраивает скандалы из-за полного отсутствия актрисы дома. Тем временем звезда абсолютно теряет сон: ей не помогают снотворное и психотропные вещества. В какой-то момент ее нервы не выдерживают, и Татьяна Догилева попадает в психиатрическую больницу, где проводит месяц под постоянным присмотром врачей.

Актриса призналась, что специально рассказывает историю о своем лечении в клинике для душевнобольных, с целью предупредить других. Звезда призналась о полном своем полном непонимании происходящего и желает другим не совершать похожих ошибок.
Автор: Самохина Виктория
Вчера, 19:21
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