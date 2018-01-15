"Дом-2": Александр Задойнов не разрешает бывшей жене вывозить дочь в США
Александр Задойнов не дает Элине Камирен, его экс-супруге, разрешения на вывоз дочери в США. Причиной этому отец называет приверженность политическому курсу России, который, по его словам, не любят Штаты.
Бывшие участники «Дома-2» не являются мужем и женой уже 3 года, но ссоры между ними продолжаются. Элина Камирен собралась отправиться со своей дочкой в продолжительное путешествие в США. Но отец девочки не подписывает согласие на вывоз ребенка из страны.
Камирен уверена, что бывший муж не хочет отпускать дочку на зло ей, а не по каким-то политическим соображениям. Не так давно он и сам не прочь был побывать в Лас-Вегасе, но у него недостаточно финансов.
Бывшая участница «Дом-2» переживает перед длительным расставанием с дочерью. Телезвезда будет проживать в прибрежных апартаментах подруги, где ее дочка могла бы прекрасно отдохнуть. Но отец ограничил ее передвижение, и теперь ей доступно разве что поездка в Сочи в сопровождении бабушки.
Бывшие участники «Дома-2» не являются мужем и женой уже 3 года, но ссоры между ними продолжаются. Элина Камирен собралась отправиться со своей дочкой в продолжительное путешествие в США. Но отец девочки не подписывает согласие на вывоз ребенка из страны.
Камирен уверена, что бывший муж не хочет отпускать дочку на зло ей, а не по каким-то политическим соображениям. Не так давно он и сам не прочь был побывать в Лас-Вегасе, но у него недостаточно финансов.
Бывшая участница «Дом-2» переживает перед длительным расставанием с дочерью. Телезвезда будет проживать в прибрежных апартаментах подруги, где ее дочка могла бы прекрасно отдохнуть. Но отец ограничил ее передвижение, и теперь ей доступно разве что поездка в Сочи в сопровождении бабушки.
Автор: Страхова Дарья