Ольга Бузова станет VIP-гостем на конкурсе красоты в Смоленске
Ольга Бузова прибудет в Смоленск в качестве VIP-гостя. Как указывается на странице официального паблика телеведущей в соцсети «ВКонтакте», это случится 16 февраля. В сообщении подчеркивается, что знаменитость станет в конкурсе красоты.
До этого Ольга Бузова была замечена на курорте Таиланда. Стало известно, что ночью на 14 января она разместила в Instagram историю, где показана в нетрезвом виде во время отдыха в Пхукете с Тимуром Батрутдиновым, а также исполнителем Элджеем.
Отметим, что эта запись уже была удалена. Многие поклонники выразили возмущение поведением телеведущей.
До этого Ольга Бузова была замечена на курорте Таиланда. Стало известно, что ночью на 14 января она разместила в Instagram историю, где показана в нетрезвом виде во время отдыха в Пхукете с Тимуром Батрутдиновым, а также исполнителем Элджеем.
Отметим, что эта запись уже была удалена. Многие поклонники выразили возмущение поведением телеведущей.
Автор: Валерий Антонов