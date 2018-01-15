В Воронеже недалеко от жилого дома обнаружили тело мужчины
Жители Воронежа обнаружили тело мужчины на улице недалеко от жилого дома. На месте происшествия на данный момент работают следователи и полиция.
Сообщение о находке тела неизвестного поступило на пульт диспетчерской службы около 11 утра. Труп мужчины был накрыт покрывалом.
Правоохранительные органы пока не выдвигали версию случившегося. На данный момент на месте страшной находки продолжает работать полиция. Следователи ищут свидетелей и выясняют все обстоятельства. Личность умершего мужчины остается неизвестной.
Сообщение о находке тела неизвестного поступило на пульт диспетчерской службы около 11 утра. Труп мужчины был накрыт покрывалом.
Правоохранительные органы пока не выдвигали версию случившегося. На данный момент на месте страшной находки продолжает работать полиция. Следователи ищут свидетелей и выясняют все обстоятельства. Личность умершего мужчины остается неизвестной.
Автор: Самохина Виктория