В США два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6
В Портленде (Орегон, США) два НЛО, излучавшие яркий свет, пролетели перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6 и шокировали зрителей. Ведущие настолько увлеклись репортажем, что даже не заметили происходящее за спинами.
Видеоролик, появившийся на видеохостинге YouTube, моментально стал обсуждаться интернет-пользователями и уфологами-любителями. На кадрах видно, как ведущие дискутируют, а на заднем фоне хаотично перемещаются инопланетные корабли.
Некоторые комментаторы посчитали, что на кадрах отражаются уличные фонари. Уфологи уверены, что траектория движения объектов указывает на их инопланетное происхождение.
Ранее НЛО взорвался в небе над Италией.
Видеоролик, появившийся на видеохостинге YouTube, моментально стал обсуждаться интернет-пользователями и уфологами-любителями. На кадрах видно, как ведущие дискутируют, а на заднем фоне хаотично перемещаются инопланетные корабли.
Некоторые комментаторы посчитали, что на кадрах отражаются уличные фонари. Уфологи уверены, что траектория движения объектов указывает на их инопланетное происхождение.
Ранее НЛО взорвался в небе над Италией.
Автор: Джанабилова Татьяна П