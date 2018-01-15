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Ученые: Технология редактирования генов CRISPR не работает на человеке
Ученые-генетики, научившиеся как конструктор собирать гены различных видов животных, столкнулись с проблемами в экспериментах с человеком. По результатам исследований выяснилось, что человеческий организм обладает иммунитетом к CRISPR - технологии, позволяющей редактировать гены.

Ученые: Технология редактирования генов CRISPR не работает на человеке


После открытия технологии CRISPR ожидалось, что перед учеными и врачами откроются новые возможности лечения генетических человеческих болезней, ведь теоретически они могли без проблем менять геном. Однако генетики из Стэнфорда выяснили, что зачастую человеческий организм имеет иммунитет против CRISPR, который основывается на бактериях. С входящим в редактор ген белком Cas9 иммунная система организма человека способна вести успешную борьбу, а без этого белка CRISPR не работает.

Cas9 входит в состав бактерий, которые вызывают стафилококковые и стрептококковые инфекции, поэтому иммунитет старается заблокировать его действие, а это приводит к тому, что все изменения генов, проведенные при помощи CRISPR, могут не сработать. Правда ученые-генетики нашли несколько лазеек, с помощью которых можно обмануть человеческий иммунитет. Они проводят опыты вне тела либо в тех местах, куда не могут достичь иммунные клетки. Однако многие генетики утверждают, что используемый в генном конструкторе белок Cas9 придется заменить на другой, а это отбросит все исследования в области генной инженерии на несколько лет назад.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 22:20
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