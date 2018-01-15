Жители Франции потребовали от России погасить списанные большевиками долги
Жители Франции потребовали от России погасить списанные большевиками царские долги. Около 400 человек обратились с этим требованием в Международную ассоциацию держателей российских займов. Сведения передает RFI.
В XIX веке около 53 млрд евро в облигациях французы инвестировали в железнодорожные компании России. Доход бизнесмены не получили, а в 1918 года Владимир Ленин подписал указ о списании всех взятых ранее обязательств. Сотни человек, державших российские ценные бумаги, разорились. Сейчас их потомки требуют вернуть им причитающееся вознаграждение.
В 1997 году Москва перечислила Парижу 330 млн евро в счет погашения царской задолженности, поэтому требования французов эксперты называют безосновательными.
В XIX веке около 53 млрд евро в облигациях французы инвестировали в железнодорожные компании России. Доход бизнесмены не получили, а в 1918 года Владимир Ленин подписал указ о списании всех взятых ранее обязательств. Сотни человек, державших российские ценные бумаги, разорились. Сейчас их потомки требуют вернуть им причитающееся вознаграждение.
В 1997 году Москва перечислила Парижу 330 млн евро в счет погашения царской задолженности, поэтому требования французов эксперты называют безосновательными.
Автор: Джанабилова Татьяна П