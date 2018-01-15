В РФ подорожают с 1 февраля все комплектации кроссовера Honda CR-V
В московском офисе компании Honda анонсировали февральский прайс-лист. Кроссовер CR-V станет дороже, стоимость комплектаций возрастет в среднем на 4,27%, модель получит изменённый ценник при отсутствии улучшений.
Подорожание коснётся всех всех версий популярного в РФ автомобиля. В настоящее время в России, в дилерских салонах японского производителя, предлагается кроссовер Honda CR-V пятого поколения. Вариант Elegance с 2,0-литровым 150-сильным мотором стоит 1,769 млн рублей, с 1 февраля данная версия будет предложена за 1,859 млн рублей. Комплектацию Lifestyle предложат за 2,059 млн рублей, Executive — за 2,199 млн рублей.
Версии Prestige и Executive, оборудованные 2,4-литровым мотором i-VTEC, с 1 февраля будут стоить 2,469 и 2,329 млн рублей соответственно.
Подорожание коснётся всех всех версий популярного в РФ автомобиля. В настоящее время в России, в дилерских салонах японского производителя, предлагается кроссовер Honda CR-V пятого поколения. Вариант Elegance с 2,0-литровым 150-сильным мотором стоит 1,769 млн рублей, с 1 февраля данная версия будет предложена за 1,859 млн рублей. Комплектацию Lifestyle предложат за 2,059 млн рублей, Executive — за 2,199 млн рублей.
Версии Prestige и Executive, оборудованные 2,4-литровым мотором i-VTEC, с 1 февраля будут стоить 2,469 и 2,329 млн рублей соответственно.
Автор: Семен Зайцев