Кэти Топурия показала стройную фигуру в купальнике
Известная певица Кэти Топурия поделилась с пользователями новой фотографией в купальнике. На снимке, который был обнародован на просторах социальной сети Instagram, она показала свою стройную фигуру.
На фотографии Топурия запечатлена у бассейна в голубом купальнике с завышенным низом. Снимок показывает тонкую талию артистки и ее худые ноги. Известно, что солистка группы «А-студио» вместе с друзьями отдыхает в солнечном Таиланде.
Поклонники сразу же оценили пикантный снимок своего кумира. Они написали Топурии множество положительных комментариев и поставили огромное количество отметок «мне нравится».
Отметим, что после нового года множество российских артистов отправились на отдых именно в Таиланд. В их числе оказались Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Анна Хилькевич, Ирина Дубцова и многие другие. Вторым популярным направлением стал остров Бали.
На фотографии Топурия запечатлена у бассейна в голубом купальнике с завышенным низом. Снимок показывает тонкую талию артистки и ее худые ноги. Известно, что солистка группы «А-студио» вместе с друзьями отдыхает в солнечном Таиланде.
Поклонники сразу же оценили пикантный снимок своего кумира. Они написали Топурии множество положительных комментариев и поставили огромное количество отметок «мне нравится».
Отметим, что после нового года множество российских артистов отправились на отдых именно в Таиланд. В их числе оказались Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Анна Хилькевич, Ирина Дубцова и многие другие. Вторым популярным направлением стал остров Бали.
Автор: Валерия Орлова