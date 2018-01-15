ОГИБДД: В Подольске массовое ДТП произошло на Южном обходе
15 января, утром, в Подольске массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Южном обходе. При столкновении никто не пострадал. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД УМВД по Московской области.
Сообщается, водитель на обледеневшей трассе не смог справиться с автомобилем и допустил столкновение с отбойником. Остальные участники дорожного движения не держали положенную по ПДД дистанцию, поэтому не смогли вовремя затормозить.
ДТП с участием более 30 машин, о которых ранее сообщали СМИ, в Подольске зарегистрировано не было.
Ранее в Подольске подросток на самокате врезался в иномарку.
Сообщается, водитель на обледеневшей трассе не смог справиться с автомобилем и допустил столкновение с отбойником. Остальные участники дорожного движения не держали положенную по ПДД дистанцию, поэтому не смогли вовремя затормозить.
ДТП с участием более 30 машин, о которых ранее сообщали СМИ, в Подольске зарегистрировано не было.
Ранее в Подольске подросток на самокате врезался в иномарку.
Автор: Джанабилова Татьяна П