У экс-жены Мела Гибсона нашли опухоль мозга
У Оксаны Григорьевой, экс-жены Мела Гибсона, обнаружили доброкачественную опухоль мозга в гипофизе. Женщина отметила, что затянувшееся в суде разбирательство по вопросу об избиении актером только ухудшило проблему.
Она отмечает, что все еще страдает от постстрессовых проблем. Помимо этого, ей теперь предстоит пройти дорогостоящее лечение.
Отношения Григорьевой и Гибсона завершились в 2010 году. За год до этого у пары родился ребенок. Девочку назвали Люсия. Это 8-й ребенок Мела Гибсона. Женщина отметила, что известный голливудский актёр систематически бил её. После этого заявления было инициировано расследование. В 2011-м Гибсон решился пойти на мировое соглашение с экс-женой.
Она отмечает, что все еще страдает от постстрессовых проблем. Помимо этого, ей теперь предстоит пройти дорогостоящее лечение.
Отношения Григорьевой и Гибсона завершились в 2010 году. За год до этого у пары родился ребенок. Девочку назвали Люсия. Это 8-й ребенок Мела Гибсона. Женщина отметила, что известный голливудский актёр систематически бил её. После этого заявления было инициировано расследование. В 2011-м Гибсон решился пойти на мировое соглашение с экс-женой.
Автор: Валерий Антонов