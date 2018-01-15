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Алексей Воробьев начал встречаться с новой девушкой
Алексей Воробьев начал строить романтические отношения с девушкой, личность которой он не раскрывает. На это указывает его недавнее фото в Instagram.

Алексей Воробьев начал встречаться с новой девушкой


Поклонники не раз приписывали разнообразные романы звездному красавчику Алексею Воробьеву, но все они рано или поздно не подтверждались. Первой фотографией для слухов стала та, где Алексей Воробьев обнимал Киру Майер у бассейна. Многие из фанатов творчества отметили, что ранее девушка с фотографии была замечена в связях со многими богатыми мужчинами исключительно за деньги. Несмотря на разгоревшийся скандал среди поклонников, звезда выкладывает новое фото в свой микроблог Instagram с говорящей подписью «Моя…». Фанаты творчества находятся в растерянности, ведь лица избранницы, покорившей сердце молодой звезды, не видно.

Многие из поклонников утверждают, что на фотографии рядом с Воробьевым находится Настя Кудри, с которой певец плотно сотрудничал. Сам же звезда пока не раскрывает все карты и держит интригу.
Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 14:30
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