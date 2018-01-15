Учёные: Кишечные бактерии способны контролировать активность генов
Учёные пришли к выводу, что кишечные бактерии способны контролировать активность генов. Исследователи из Великобритании отмечают, что некоторые микроорганизмы производят короткоцепочечные жирные кислоты при переваривании овощей и фруктов в составе кишечника. Это может воздействовать на механизмы создания белка HDAC2.
При исследовании мышей учёные вводили им антибиотики. Это привело к тому, что значительная часть кишечных бактерий оказалась уничтожена. Следующим изменением в организме оказалось увеличение выработки белка HDAC2.
Последний имеет отношение к раку прямой кишки. Исследователи предположили, что активность бактерий имеет отношение к процессам контроля выработки HDAC2, а это оказывает влияние на многие области организма, включая активность некоторых генов. Учёные уверены, что на базе этого открытия возможно создание препаратов для профилактики рака прямой кишки.
При исследовании мышей учёные вводили им антибиотики. Это привело к тому, что значительная часть кишечных бактерий оказалась уничтожена. Следующим изменением в организме оказалось увеличение выработки белка HDAC2.
Последний имеет отношение к раку прямой кишки. Исследователи предположили, что активность бактерий имеет отношение к процессам контроля выработки HDAC2, а это оказывает влияние на многие области организма, включая активность некоторых генов. Учёные уверены, что на базе этого открытия возможно создание препаратов для профилактики рака прямой кишки.
Автор: Валерий Антонов