"Дом-2": Юлия Ефременкова с парнем покидает проект из-за тяжелой болезни бабушки
Юлия Ефременкова с парнем Сергеем Кучеровым покидает проект «Дом-2» из-за тяжелой болезни бабушки. Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.
Ефременкова считает бабушку, которая один раз появлялась в эфире «Дом-2», своей настоящей мамой. Бросить родного человека ради карьеры ведущей, звезда не может. Из-за тяжелого заболевания она перевезет пенсионерку в Москву и будет лично заботить о ее здоровье.
Кучеров и Ефременкова признались, что проект отнимает много личного времени. Погрязнув в скандалах и интригах, возлюбленные забыли о своих отношениях и родных. Теперь участница проекта намерена обеспечить бабушке круглосуточный уход. Родная мама звезды с мужем разъезжала по командировкам и скончалась на севере России, не привыкнув к суровым климатическим условиям.
Ранее Ефременкова удивила фанатов откровенными снимками.
Ефременкова считает бабушку, которая один раз появлялась в эфире «Дом-2», своей настоящей мамой. Бросить родного человека ради карьеры ведущей, звезда не может. Из-за тяжелого заболевания она перевезет пенсионерку в Москву и будет лично заботить о ее здоровье.
Кучеров и Ефременкова признались, что проект отнимает много личного времени. Погрязнув в скандалах и интригах, возлюбленные забыли о своих отношениях и родных. Теперь участница проекта намерена обеспечить бабушке круглосуточный уход. Родная мама звезды с мужем разъезжала по командировкам и скончалась на севере России, не привыкнув к суровым климатическим условиям.
Ранее Ефременкова удивила фанатов откровенными снимками.
Автор: Джанабилова Татьяна П