Политолог: Участие избирателей в выборах заставляет государство выполнять возложенные на него функции
Политологи отмечают важность и необходимость активной гражданской позиции у избирателей России. Сам факт участия в выборах и посещение избирательных участков доказывает, что граждане страны внимательно следят за политической обстановкой и хотят влиять на внутренние процессы государства.
В ночь с 13 на 14 января Центризбирком России закончил прием документов от граждан, решивших принять участие в предстоящей президентской гонке. Предстоящие выборы побили рекорд по зарегистрированным кандидатам, количество которых составило 63 человека. Комментируя изданию Политэксперт предвыборную ситуацию, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Оксана Гончаренко в частности отметила: "Наличие избирателей - залог того, что политические институты государства выполнят возложенные на них функции".
Сейчас проходит этап сбора кандидатами необходимого количества подписей, после чего в Москву на проверку в ЦИК направят подписные листы. В штабе Путина заявили, что уже собрали количество подписей, позволяющее кандидату принять участие в предстоящих выборах.
В ночь с 13 на 14 января Центризбирком России закончил прием документов от граждан, решивших принять участие в предстоящей президентской гонке. Предстоящие выборы побили рекорд по зарегистрированным кандидатам, количество которых составило 63 человека. Комментируя изданию Политэксперт предвыборную ситуацию, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Оксана Гончаренко в частности отметила: "Наличие избирателей - залог того, что политические институты государства выполнят возложенные на них функции".
Сейчас проходит этап сбора кандидатами необходимого количества подписей, после чего в Москву на проверку в ЦИК направят подписные листы. В штабе Путина заявили, что уже собрали количество подписей, позволяющее кандидату принять участие в предстоящих выборах.
Автор: Артемов Сергей