Сергей Лазарев в Майами посетил концерт Comedy Woman
Популярный российский артист Сергей Лазарев побывал на концерте юмористического шоу Comedy Woman. Выступление проходило в США, в городе Майами.
Российский певец проводит новогодние праздники за пределами России, в США. Находясь в Майами, Сергей Лазарев посетил выступление участниц известного юмористического телешоу Comedy Woman. В своем Instagram Лазарев опубликовал фотографии с участниками комедийного шоу – Екатериной Варнавой, Александром Гудковым, Мариной Федункив.
Особое внимание подписчики обратили на фото звезды с Натальей Еприкян. Фотография вызвала немалый ажиотаж среди поклонников артиста. На снимке Сергей Лазарев держит на коленях Наталью Еприкян и приобнимает ее. Пользователи отметили, что артисты прекрасно смотрятся вместе. В ответ на это певец, сохраняя интригу, подписал снимок на английском языке «Моя любовь».
Российский певец проводит новогодние праздники за пределами России, в США. Находясь в Майами, Сергей Лазарев посетил выступление участниц известного юмористического телешоу Comedy Woman. В своем Instagram Лазарев опубликовал фотографии с участниками комедийного шоу – Екатериной Варнавой, Александром Гудковым, Мариной Федункив.
Особое внимание подписчики обратили на фото звезды с Натальей Еприкян. Фотография вызвала немалый ажиотаж среди поклонников артиста. На снимке Сергей Лазарев держит на коленях Наталью Еприкян и приобнимает ее. Пользователи отметили, что артисты прекрасно смотрятся вместе. В ответ на это певец, сохраняя интригу, подписал снимок на английском языке «Моя любовь».
Автор: Гундерин Сергей